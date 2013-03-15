Водний транспорт у січні-лютому скоротив вантажоперевезення на 16%

Підприємства морського та річкового транспорту України у січні-лютому цього року збільшили перевезення пасажирів на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 0,8 млн осіб, а перевезення вантажів скоротили на 16,3%, до 0,5 млн тонн .

Як повідомляє Державна служба статистики, у січні-лютому поточного року вантажооборот водного транспорту скоротився на 37,5% - до 517,6 млн т/км, водночас пасажирооборот збільшився на 16,7%, до 2,9 млн пас./км.

Зокрема, зарубіжні вантажоперевезення за два місяці 2013 року порівняно з січнем-лютим 2012 року скоротилися на 14,5%.

Водночас обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на морських і річкових промислових причалах у січні-лютому зріс на 1% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 24 млн тонн.

Переробка експортних вантажів збільшилася на 2,1%, переробка імпортних вантажів збільшилася на 10,1%, внутрішнього сполучення - на 37,4%, транзитних - скоротилася на 6,5%.

Кількість оброблених суден (закордонних і інфрахт) скоротилася на 0,5% - до 2,2 тис. одиниць.

Як повідомляв УНІАН, перевезення пасажирів морським транспортом за 2012 скоротилися на 16,2% порівняно з 2011 роком. Підприємства Севастополя, які виконали 78% всіх пасажирських перевезень, скоротили пасажирські перевезення на 20,5%.

Водночас у 2012 році зарубіжні морські перевезення зросли на 24,4% порівняно з 2011 роком. Підприємства АР Крим, які виконують 98,4% зарубіжних морських пасажирських перевезень, збільшили пасажирські перевезення на 24,6%.

Підприємства морського та річкового транспорту України в 2011 році знизили перевезення вантажів на 10,7% - до 9,9 млн тонн, перевезення зросли на 5,2% - до 8 млн осіб.