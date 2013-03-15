У львівському аеропорту через складні метеоумови скасовано рейси

Сьогодні, 15 березня, через складні метеорологічні умови в Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького було відкладено або скасовано виконання декількох рейсів.

Про це повідомила УНІАН менеджер з маркетингу ДП “Міжнародний аеропорт “Львів” ім. Д. Галицького Галина Винарчик.

Вона повідомила, що служби аеропорту здійснюють прибирання снігу зі злітно-посадкової смуги, перонів, під'їзних шляхів, розчищаються вогні світлосигнального обладнання. Для снігоприбиральних робіт задіяно близько 20 одиниць техніки. Для запобігання ожеледі здійснюється антильодова обробка злітно-посадкової смуги.

Як повідомляв УНІАН, раніше було скасовано робочу поїздку міністра оборони України Павла Лебедєва до Львівської області, яка мала відбутися вчора. У Львові зранку був сильний туман, досі йде сильний сніг.