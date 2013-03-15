Авіатранспорт у січні-лютому скоротив перевезення пасажирів на 20%

Перевезення вантажів авіаційним транспортом України за підсумками січня-лютого цього року скоротилися на 3,7% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 0,02 млн тонн, пасажирські перевезення скоротилися на 20% - до 0,7 млн осіб.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Вантажооборот авіаційного транспорту у січні-лютому 2013 року збільшився на 10,6% порівняно з січнем-лютим 2012 року - до 67,7 млн т/км. Пасажирооборот авіатранспорту скоротився на 31,9% - до 1,205 млрд пас./км.

Довідка УНІАН. Авіатранспорт України у 2012 році збільшив транспортування вантажів на 25% - до 0,1 млн тонн. Пасажирські авіаційні перевезення в 2012 році зросли на 8% - до 8,1 млн пасажирів.