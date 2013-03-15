Автотранспорт у січні-лютому скоротив перевезення вантажів, пасажирів - збільшив

Підприємства автомобільного транспорту України, з урахуванням перевезень фізичними особами - підприємцями, у січні-лютому цього року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротили вантажоперевезення на 1,3% - до 23,9 млн тонн.

Як повідомляє Державна служба статистики України, вантажооборот автомобільного транспорту у січні-лютому цього року зріс на 0,7% порівняно із січнем-лютим 2012 року - до 5,295 млрд т/км.

Крім того, Держстат повідомляє, що пасажирські перевезення автомобільним транспортом за перші два місяці цього року збільшилися на 0,4% порівняно з тим же періодом минулого року - до 542,2 млн пасажирів. Водночас перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб - підприємців знизилися на 6,1%.

Пасажирооборот автотранспорту за січень-лютий 2013 року знизився на 2,2% - до 7,665 млрд пас./км.

Довідка УНІАН. Підприємства автомобільного транспорту України, з урахуванням перевезень фізичними особами - підприємцями, у 2012 році перевезли на 0,1% більше вантажів порівняно з попереднім роком - 179 млн тонн. Пасажирські перевезення автомобільним транспортом у 2012 році скоротилися на 4,5% порівняно з 2011 роком - до 3,449 млрд пасажирів.