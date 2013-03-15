Введення спецмит на імпорт авто відповідає нормам СОТ - Прасолов

Москва. Введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна 1500-2200 куб. см, відповідає нормам СОТ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це міністр економічного розвитку України Ігор Прасолов сказав журналістам у Москві.

«Усі рішення, які приймаються міністерством економічного розвитку і органами при ньому, приймаються обов'язково в узгодженні з нормами СОТ», - сказав І.Прасолов.

Він переконаний, що це сприятиме розвитку української автомобільної промисловості.

«Для нашої країни важливо: це робочі місця, сплата податків, підвищення зайнятості в країні, і за допомогою таких заходів міжвідомча комісія захистила інтереси вітчизняних виробників автомобілів», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів в розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш ніж 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Відповідне рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» і набуває чинності через 30 днів з дня опублікування.

Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Спочатку «Укравтопром» просив комісію ввести спецмито 33,4% на автомобілі з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% на автомобілі з об'ємом двигуна 1500-2200 куб. см.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендувало додатково до існуючого мита в розмірі 10% ввести спецмито: 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна до 1,5 л і 15,1% - на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л.