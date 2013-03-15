Через негоду не працюють аеропорти Івано-Франківська та Ужгорода

За оперативними даними, станом на 16:00 у зв'язку зі складними погодними умовами в західних областях України не працюють аеропорти Івано-Франківська та Ужгорода.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, аеропорт в Івано-Франківську через снігові опади і, як наслідок, погане зчеплення не виконує прийом/випуск повітряних суден з 10 години ранку, аеропорт в Ужгороді - з 12:30.

Інші аеропорти працюють у штатному режимі.