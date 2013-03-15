Дороги в Україні будуються і ремонтуються за рахунок акцизу на бензин - Азаров

Дороги в Україні будують і ремонтують за рахунок акцизного збору з бензину, що реалізується на заправках.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook.

"До мене приходить дуже багато звернень, на одному з них я б хотів зупинитися. Це таке вимогливе послання: "Скажіть мені, куди йдуть гроші, які ми платимо на будівництво доріг!". Я хочу відповісти цій людині і всім, щоб передусім була достовірна і правдива інформація. Дороги у нас будуються і ремонтуються, насамперед, за рахунок сплати акцизного збору, що входить у вартість бензину або дизельного пального, що купується на заправках", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що відповідно до законодавства, покупці платять 1,57 грн в ціні 1 літра бензину А-95. Таким чином, при вартості літра бензину, приблизно, 11 грн 13 коп. вартість акцизу становить 14%. Основне, безумовно, це закупівельна вартість бензину - десь близько 6,50, або 60%, вартість і витрати в портах, на перевезення залізницею й інші витрати, пов'язані з утриманням заправних станцій тощо. В цілому вони становлять близько 9%.

"Якщо порівняти акцизи в країнах ЄС, то вони значно вищі. Наприклад, вартість акцизу в літрі бензину в Італії приблизно 7 грн, у Німеччині - 6,6 грн, у Росії приблизно така сама ціна, як і у нас. На рік, за даними Казначейства, сума сплаченого акцизу з нафтопродуктів - 11 млрд 104 млн грн. Також на дорожнє будівництво спрямовують кошти збору за першу реєстрацію транспортного засобу, ввізні мита на транспортні засоби, шини, нафтопродукти, і все разом це дало нам у 2012 р. 15 млрд 367 млн грн", - підкреслив М.Азаров.

Крім того, він зазначив, що на дорожнє будівництво спрямовують і інші кошти з місцевих бюджетів і з державного бюджету. Для того, щоб порахувати в середньому, скільки кожен автовласник сплачує акцизу, можна узяти кількість легкових автомобілів, які є на обліку, - їх в Україні 9 млн 148 тис. Також дорогами пересувається 2 млн 208 тис. вантажних автомобілів, 371 тис. автобусів, а всього з урахуванням автомобілів, що є в Міноборони, інших відомствах, приблизно 12 млн транспортних засобів, сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» у 2012 році здійснило касові витрати на загальну суму 10,139 млрд грн, з яких на дорожні роботи витрачено 6,95 млрд грн. Про це йдеться у фінансовому звіті відомства, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» за 15 березня 2013 року.