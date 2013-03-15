Південна залізниця у 2012 році на виконання зобов'язань за колективним договором спрямувала 907 млн ​​грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗ, асигнування на виконання колдоговору в 2012 році порівняно з попереднім роком збільшилися на 19%, або на 146 млн грн.

Зокрема, працівникам і пенсіонерам ПЗ у 2012 році були надані безкоштовні залізничні квитки для поїздок за особистими потребами на загальну суму 29 млн грн.

На виконані програми добровільного медичного страхування та житлової програми спрямували близько 27,8 млн грн. Усього застраховано 43,4 тис. працівників і 27,4 тис. пенсіонерів-залізничників, з них пройшли лікування 15,7 тис. працівників на суму 17,6 млн грн і 10,2 тис. пенсіонерів - на суму 8,1 млн грн .

Безвідсоткові позики на загальну суму 2,1 млн грн у 2012 році отримали 9 працівників Південної залізниці.

У 2012 році проведено санаторно-курортне оздоровлення 13 тис. працівників, 5,9 тис. дітей залізничників та 285 ветеранів залізниці.