Трубопровідний транспорт у січні-лютому скоротив транспортування вантажів на 21%

Трубопровідним транспортом України за підсумками січня-лютого 2013 року транспортовано 24,4 млн тонн вантажів, що на 21,1% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, вантажооборот трубопровідного транспорту у січні-лютому ц.р. порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився на 23,2% до - 16,843 млрд т/км.

Водночас повідомляється, що перекачування аміаку магістральними трубопроводами за два місяці ц.р. зросло на 14,4%, перекачування газу скоротилося на 20,7%, перекачування нафти - на 27,2%. Транзит аміаку зріс на 7,1%, транзит газу зменшився на 24,3%, транзит нафти зменшився на 10,7%

Довідка УНІАН. Трубопровідний транспорт України у 2012 році скоротив транспортування вантажів на 17,1% - до 128,4 млн тонн. Зокрема, перекачування аміаку зросло на 2,2%, перекачування газу скоротилося на 14,6%, нафти - на 31,7%. Транзит газу скоротився на 19,1%, нафти - на 18,1%, аміаку - на 1,8%.