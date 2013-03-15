Азаров пропонує імпортерам подумати про те, як не допустити подорожчання автомобілів

Прем'єр-міністр Микола Азаров пропонує імпортерам подумати про заходи з недопущення зростання вартості автомобілів.

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Що ми маємо зараз? Протягом останнього року вітчизняні автовиробники практично зупинилися. Вони не витримали конкуренції з дешевшими імпортними автомобілями, що завозяться як із Росії, так і з інших країн. А це десятки тисяч людей фактично залишилися без роботи. В усіх країнах світу, особливо в період кризи, держава передусім підтримує вітчизняного товаровиробника і думає про те, як зберегти робочі місця для своїх власних громадян. А купуючи імпортний автомобіль, ми, перш за все, вкладаємо гроші в розвиток інших країн, а не своєї власної", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, цей захід вимушений і тимчасовий, і як тільки ситуація виправиться, безумовно, його буде скасовано.

"А наші імпортери повинні подумати про те, щоб максимально здешевити витрати, і ми готові з ними зустрічатися й допомагати їм у цьому, і не збільшувати вартість імпортних автомобілів. Ми також розуміємо, що в цій галузі також є робочі місця, також працюють люди, і тому ми б не хотіли завдавати збитків цій важливій і потрібній справі, тому що ми чудово розуміємо, що вітчизняний автовиробник не може сьогодні повністю закрити потреби наших людей в автотранспорті", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш ніж 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Відповідне рішення опубліковано у газеті «Урядовий кур'єр» і набуває чинності через 30 днів з дня опублікування.

Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Всеукраїнська асоціація імпортерів і дилерів (ВАІІД) не виключає можливості припинити ввезення автомобілів до України, починаючи з другої половини квітня 2013 року.

Згідно з повідомленням ВАІІД, у результаті введення спецмита ціни на автомобілі об'ємом 1-1,5 літра виростуть на 7,8%, а на автомобілі 1,5-2,2 літра - на 15,6%.