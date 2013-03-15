Погіршення погодних умов не позначилося на роботі Львівської залізниці

Погіршення погодних умов у Західній Україні істотно не вплинуло на рух потягів Львівської залізниці цією територією.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), затримки окремих потягів становили до 10 хвилин, і в цілому рух забезпечується в межах графіка.

Водночас погодні умови негативно вплинули на роботу сусідніх залізниць, зокрема, Словаччині і Угорщині.

«Причіпні вагони з цих країн прибувають із затримкою до кількох годин», - повідомили в «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, потяг «Інтерсіті+» зі Львова до Києва прибув за графіком.

Для забезпечення руху потягів Львівська залізниця залучила 1,5 тисячі робітників і 22 одиниці снігоприбиральної і снігоочисної техніки.

У зв'язку з налипанням мокрого снігу на контактну мережу, а також її обмерзанням через дощ на напрямках Львів-Здолбунів, Свалява-Мукачеве до Ужгорода і Перемишля всю ніч працювали 3 електровози з вібропантографами, які проходили ділянки по кілька разів.

«Ситуація під контролем, рух потягів забезпечується», - повідомили в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, станом на 16:00 у зв'язку зі складними погодними умовами у західних областях України не працюють аеропорти Івано-Франківська і Ужгорода.