Азаров: кожен автовласник сплачує 992 грн акцизу на рік - це ямковий ремонт 5 кв м дороги

Кожен автовласник на будівництво доріг сплачує 992 грн на рік, за які можна зробити ямковий ремонт приблизно 5 кв м дороги.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook.

"Якщо повернутися до того, скільки наш власник автомобіля сплачує акцизного податку, тобто, яким чином він сам особисто бере участь у ремонті і будівництві доріг, то приблизно виходить 992 грн. Що на це можна зробити? Можна здійснити ямковий ремонт приблизно 5 кв м дороги, капітальний ремонт - приблизно 1,5 кв м, і якщо говорити про будівництво, то приблизно 2,5 см дороги першої категорії", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що в 2012 році 3 млрд 153 млн пішли на повернення боргів за кредитами минулих років. Було перераховано 2 млрд 212 млн у регіони як субвенції на ремонт і будівництво доріг. Близько 10 млрд грн пішло на будівництво, капітальний ремонт, зокрема ямковий ремонт основних напрямів. Було упорядковано 1 тис. 601 км автомобільних доріг, зокрема такі як Бориспіль - Полтава, Харків - Донецьк, Київ - Житомир, Херсон - Сімферополь, Львів - Шегині, Дніпропетровськ - Донецьк - Луганськ та інші ділянки доріг. Також було упорядковано 837 км місцевих доріг. І масштаби сьогоднішніх руйнувань на дорогах - це приблизно 45 тис. км доріг.

"Для того, щоб упоратися з таким обсягом, урядом ухвалено рішення про залучення кредитних ресурсів і мобілізацію всіх джерел, які є в державному бюджеті, місцевих бюджетах, для максимального приведення доріг до ладу. На жаль, не скрізь зараз погодні умови дозволяють приступити до робіт у повному обсязі, але тільки-но погода дозволить, роботи будуть розгорнені в максимально широкому масштабі", - підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, раніше М.Азаров повідомив, що в Україні на обліку є 9 млн 148 тис. легкових автомобілів, дорогами пересувається 2 млн 208 тис. вантажних автомобілів, 371 тис. автобусів, а всього з урахуванням автомобілів, що є в Міноборони, інших відомствах, приблизно 12 млн транспортних засобів.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» у 2012 році здійснило касові витрати на загальну суму 10,139 млрд грн, з яких на дорожні роботи витрачено 6,95 млрд грн, а на оплату фінансових зобов'язань за раніше узятими кредитами - 3,1 млрд грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті відомства, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» за 15 березня 2013 року.

Як повідомляється у звіті «Укравтодору», на оплату праці, а також на оплату послуг зв'язку, комунальних послуг і енергоносіїв у 2012 році витрачено 9,9 млн грн.

Водночас обсяг залучених кредитних ресурсів у 2012 році становив 2,5 млрд грн. У їх числі два кредити від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Один, на суму 101,698 млн грн, спрямовано на ремонт дороги Київ–Чоп, і ще один - на 1,5 млрд грн - спрямовано на реалізацію проекту поліпшення доріг на під'їздах до Києва. А також кредит від Світового банку на суму 923,378 млн грн, спрямовано на реалізацію заходів з безпеки руху і підвищення якості доріг, зазначається в опублікованому звіті.