"ЮТейр-Україна" почала виконувати регулярні рейси Харків-Баку

З 15 березня цього року авіакомпанія "ЮТейр-Україна" почала виконувати регулярні рейси за маршрутом Харків-Баку-Харків.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття прямого авіасполучення між Харковом і столицею Азербайджану відбулася сьогодні у Міжнародному аеропорту "Харків".

Виліт з аеропорту «Харків» буде відбуватися щотижня по п'ятницях о 22.00, з аеропорту ім. Гейдара Алієва, Баку - по суботах о 03.30 (в обох випадках вказано місцевий час). Перельоти за маршрутом Харків-Баку-Харків виконуються на сучасних реактивних літаках Bombardier CRJ-200 (Сanadair Regional Jet) пасажиромісткістю 50 осіб.

Ціна квитка в обидва боки, включаючи всі збори, - від $407, в одну сторону - від $200. У вартість також включено їжу і напої під час перельоту.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Харків» у 2012 році збільшив пасажиропотік на 62% порівняно з 2011 роком - до 501,5 тис. пасажирів. У 2013 році аеропорт «Харків» планує збільшити пасажиропотік на 20% порівняно з 2012 роком - до 600 тис. осіб.

У 2011 році пасажиропотік аеропорту «Харків» виріс на 26,8% порівняно з 2010 роком - до 308,5 тис. пасажирів.

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» за підсумками 2012 року збільшила пасажирські авіаперевезення майже на 90% порівняно з 2011 роком - до 420 тис. осіб.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни). На сьогодні флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, одного середньомагістрального Boeing 737-400 і 4 Bombardier CRJ-200.

Реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків» у рамках підготовки інфраструктури Харкова до проведення фінальних ігор чемпіонату Європи з футболу 2012 року здійснювала група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій Ярославського у проект становила 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). З державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської вежі, виділено 191,3 млн дол.

Реконструкція аеропорту почалася у квітні 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.