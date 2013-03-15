Президент доручив розробити механізм залучення до України нових авіаперевізників

Президент України Віктор Янукович доручив до грудня 2013 року розробити й затвердити механізм залучення нових авіаперевізників на український ринок авіаперевезень, зокрема які працюють за моделлю лоу-кост.

Про це йдеться в «Національному плані дій на 2013 рік із впровадження програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентноздатна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України Віктора Януковича №128 від 12 березня 2013 року.

Відповідальність за виконання доручення покладається на прем'єр-міністра України Миколу Азарова, Міністерство інфраструктури та Державну авіаційну службу.

Згідно з програмою, очікуваним ефектом від впровадження такого механізму є відкриття рейсів у аеропорти України п'ятьма новими авіаперевізниками, які працюють за моделлю лоу-кост.

Як повідомляв УНІАН, українські авіакомпанії в 2012 році збільшили перевезення пасажирів регулярними рейсами на 8,8% порівняно з 2011 роком - до 5,93 млн осіб.

Довідка УНІАН. В Україні на жовтень 2012 року представлено 6 лоукост-авіакомпаній: Air Arabia, Flydubai, Norwegian Air Shuttle, Onur Air, Pegasus Airlines і Wizz Air.

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