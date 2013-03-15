Янукович доручив до травня затвердити методику розрахунку тарифів за новою класифікацією поїздів

Методика розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом на основі нової класифікації поїздів має бути затверджена до травня поточного року.

Про це йдеться у «Національному плані дій на 2013 рік з упровадження програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому Указом Президента України Віктора Януковича №128 від 12 березня 2013 року.

Відповідальність за виконання покладається на Міністерство інфраструктури і, за згодою, на Державну адміністрацію залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Також до травня 2013 року має бути затверджена методика розрахунку тарифів на перевезення пасажирів денними поїздами класу "Інтерсіті+", а також тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом.

Крім того, до січня 2014 року має бути затверджений порядок перегляду тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом, а також порядок перегляду тарифів на залізничні перевезення вантажів.

План також передбачає до січня 2014 року розробку (на підставі нової методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом) і затвердження тарифного керівництва з перевезення вантажів залізничним транспортом, а також затвердження методики встановлення тарифів на використання інфраструктури залізничного транспорту.

План також передбачає упровадження до жовтня 2013 року нормативно-правового регулювання і програмного забезпечення бонусної системи продажу проїзних документів на поїзди класу "Інтерсіті+" і "Інтерсіті", а також введення системи регулювання вартості проїзних документів на перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Згідно з планом, передбачається до жовтня 2013 року визначити доцільність упровадження зупинки поїздів далекого сполучення у Києві на залізничній станції "Святошин" і до травня – визначення переліку поїздів далекого сполучення, графік руху яких має передбачати зупинку на станції «Дарниця».

Також планом передбачено упровадження до липня тролейбусних маршрутів до залізничних станцій "Дарниця" і "Київ-Московський".

Як повідомляв УНІАН, Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) з 1 березня 2013 року упроваджує диференціацію тарифів попереднього продажу квитків у вагони 1-го класу на поїзди «Інтерсіті+».

Залізничний транспорт України за підсумками 2012 року зберіг перевезення пасажирів, з урахуванням перевезень міською електричкою, на рівні 429,6 млн осіб.