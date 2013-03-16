Україна планує запуск швидкісного руху Львів-Перемишль-Варшава і Київ-Москва

До грудня 2013 року планується проведення переговорів з представниками Республіки Польща та ЄС відносно доцільності введення міжнародного швидкісного залізничного сполучення Львів-Перемишль-Варшава, а також з представниками РФ із приводу введення швидкісного сполучення Київ-Москва.

Про це йдеться в «Національному плані дій на 2013 рік з упровадження програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України Віктора Януковича №128 від 12 березня 2013 року.

Також Планом передбачається визначення джерел фінансування відповідних проектів.

Відповідальність за виконання покладається на Міністерство інфраструктури та за згодою на Державну адміністрацію залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Крім того, в питанні підвищення доступності приміського залізничного транспорту в містах з населенням більше 150 тис. передбачається до січня 2014 року визначити разом із місцевими органами виконавчої влади перелік нових пунктів зупинки поїздів приміського сполучення, які потрібно побудувати в 2014 - 2018 роках у таких населених пунктах.

Також до січня 2014 року передбачається розвиток з урахуванням досвіду держав - членів ЄС мережі швидкісного руху поїздів на залізницях, очікуваним ефектом від якого стане введення денних поїздів на нових маршрутах, а також нічного швидкісного поїзда категорії «Нічний експрес» Київ-Донецьк з часом у шляху не більше 8,5 годин.

Довідка УНІАН. Залізничний транспорт України за підсумками 2012 року зберіг перевезення пасажирів, з урахуванням перевезень міською електричкою, на рівні 429,6 млн пасажирів.

За даними Державної служби статистики України, пасажирообіг залізничного транспорту скоротився на 2,3% - до 49,444 млрд пас./км.

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