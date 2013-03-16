У неділю значних опадів не очікується - синоптики

Завтра, 17 березня, в Україні, за прогнозами синоптиків, істотних опадів не очікується.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на дорогах західних, північних та Вінницької областей утримається ожеледиця.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 3-8 м/с.

Температура у західних областях вночі 11-16° морозу, у північних та центральних областях 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Карпатах вночі 15-20°, вдень 4-9° морозу. У південній частині та східних областях вночі 2-7° морозу, вдень 0-4° тепла, на Південному узбережжі Криму вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. На Київщині температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу. У Києві температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу.