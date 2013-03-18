«Візз Ейр Україна» отримала третій літак

Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» отримала новий літак Airbus A 320, який став третім літаком у парку компанії.

Новий літак 16 березня прибув до Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни), повідомляє аеропорт на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Літак прибув із заводу-виробника в Тулузі.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Державною авіаційною службою України. У 2012 році авіакомпанія перевезла 630 тис. пасажирів, експлуатуючи 2 літаки Airbus A320. Авіакомпанія планує перевезти близько 1,3 мільйона пасажирів і збільшити авіапарк до чотирьох літаків Airbus A320 у 2013 році.