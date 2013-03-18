Янукович доручив закупити за рахунок держбюджету 200 купейних вагонів

Президент України Віктор Янукович доручив до листопада поточного року придбати для потреб залізниць за рахунок державного бюджету 200 купейних вагонів, а також 41 пасажирський вагон, обладнаний місцями для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями.

Це передбачено Національним планом на 2013 рік із запровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Доручення дано прем'єр-міністру України, Міністерству інфраструктури, Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Крім того, Національний план передбачає закупівлю 7 спеціалізованих службово-технічних вагонів.

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою фахівців "Укрзалізниці", інвестиції у кардинальне оновлення парку пасажирських вагонів, виходячи з вартості одного пасажирського вагону з нержавіючої сталі виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, можуть становити 2 млрд дол. США.

Довідка УНІАН. Парк вагонів, який залізниці України використовують для забезпечення пасажирських перевезень, становить близько 5 тис. од. З них системою кондиціонування обладнано близько 2 тис. вагонів.