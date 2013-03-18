Президент доручив взятися за виробництво в Україні сучасних електропоїздів

Президент України Віктор Янукович доручив до червня розробити і винести на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до деяких законів для стимулювання організації виробництва в Україні сучасних електропоїздів, електровозів і дизель-поїздів.

Про це йдеться в «Національному плані дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента №128 від 12 березня 2013 року.

Доручення дано прем'єр-міністрові України, Міністерству інфраструктури, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін’юсту, Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Кабінет Міністрів включив створення лінійки швидкісних міжрегіональних двосистемних електропоїздів на Крюківському вагонобудівному заводі до Державної програми розвитку внутрішнього виробництва. Загальна вартість проекту з випуску міжрегіональних двосистемних електропоїздів, які можуть розвивати швидкість 160-250 км за годину, на Крюківському вагонозаводі становитиме 767,1 млн грн.

Раніше прем'єр-міністр Борис Колесніков заявляв про плани організації спільного виробництва двосистемних пасажирських електропоїздів з корейською Hyundai Rotem.