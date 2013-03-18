Президент доручив до листопада модернізувати 6 тепловозів

Президент України Віктор Янукович доручив до листопада 2013 року провести модернізацію щонайменше 6 тепловозів для зниження витрат палива на щонайменше 30%.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік із впровадження Програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоздатна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у 2013 році планує заходи з модернізації електровозів серії ВЛ11 сучасними кабінами та енергозбережним устаткуванням, модернізації маневрових тепловозів серії ЧМЕ3 новим силовим устаткуванням і системами управління, системою підігріву охолоджуючої рідини, системою конденсаторного пуску та ін.

Нагадаємо, в 2011 році «Укрзалізниця» списала близько 60 локомотивів, з них близько 20% - пасажирських.

Довідка УНІАН. У цей час понад нормативний термін експлуатації використовуються 3 463 локомотиви, або 80,1% всього парку «Укрзалізниці», який становить 4 321 одиницю.

Вартість капітального ремонту з продовженням терміну служби і заміною застарілого штатного дизеля тепловоза сучасним становить в середньому 60% вартості нового тепловоза.