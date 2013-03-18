Національний план визначив джерела фінансування пасажирського парку - «Укрзалізниця»

Уперше в історії України Президент визначив, що джерелом фінансування оновлення пасажирського парку залізниць виступають кошти Державного бюджету.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), коментуючи закладене до Національного плану на 2013 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» положення про виділення коштів на закупівлю 200 пасажирських вагонів.

В «Укрзалізниці» відзначили, що виділення коштів з держбюджету на поповнення пасажирського парку відповідає вимогам ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт».

Водночас в «Укрзалізниці» наголосили, що «сьогодні у Державному бюджеті на 2013 рік не передбачені кошти на оновлення пасажирського рухомого складу, проте бюджет переглядатимуть за результатами 1-го кварталу».

«За весь період незалежності України кошти на придбання вагонів і локомотивів для перевезення пасажирів з Державного бюджету не виділялися. Тому внесення цього важливого соціального питання до Національного плану дій є запорукою виділення фінансування для найбільш затребуваного виду транспорту», - повідомили в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович доручив до листопада закупити для потреб залізниць за рахунок Державного бюджету 200 купейних вагонів, а також 41 пасажирський вагон, обладнаний місцями для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями.

Залізничний транспорт України перевозить близько 60 млн пасажирів на рік.

Довідка УНІАН. Урядова Державна програма активізації економіки на 2013-2014 роки містить пункт про оновлення пасажирського рухомого складу (закупівля 248 пасажирських вагонів у 2013 році - пункт 4.3.2. Придбання пасажирських вагонів вітчизняного виробництва), проте джерела фінансування не були визначені.

Ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт» передбачає, що «придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у потягах далекого слідування і місцевого сполучення здійснюються в установленому порядку за рахунок коштів Державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень».