Україна і Білорусь у Мінську обговорять співпрацю в транспортній сфері

Мінськ. Україна і Білорусь під час шостого засідання білорусько-української робочої групи з питань транспорту і зустрічі експертів 18-19 березня у Мінську обговорять напрямки співпраці у транспортній сфері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі.

Зокрема, під час засідання планується розглянути питання співпраці двох країн у сфері залізничного, автомобільного, внутрішнього водного, авіаційного транспорту і дорожнього господарства.

У переговорах з боку України візьмуть участь представники відповідних департаментів Міністерства інфраструктури, державних інспекцій з безпеки на морському і річковому транспорті, агентства автомобільних доріг «Укравтодор», авіаційної служби, адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», ДП «Ізмаїльський морський торговий порт», УДЦТС «Ліски», ДП «Укрводшлях», Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.

Білоруську делегацію очолює заступник міністра транспорту і комунікацій Олександр Шишко, українську - заступник міністра інфраструктури Володимир Корнієнко.

«За підсумками засідання білорусько-української робочої групи з транспорту буде підписано протокол», - відзначили у прес-службі Мінтрансу Білорусі.