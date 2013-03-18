Автомобілісти обіцяють «автомобільний майдан», протестуючи проти спецмита на іномарки

16:11, 18 березня 2013
Транспорт/Звя'зок
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Всеукраїнська рада автомобілістів готова до акцій протесту у разі введення спецмит на імпорт автомобілів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і ділерів (ВААІД) Олег Назаренко.

«Всеукраїнська рада автомобілістів, що налічує 623 тис. членів, повідомила про готовність проводити «автомобільний майдан» і акції протесту», - повідомив О.Назаренко.

Голова ВААІД також повідомив, що дії асоціації підтримують і 83 автомобільних клуби України, зокрема автоклуби Криму і Львова, які теж готові до акцій протесту.

За його словами, асоціація сподівається вийти на діалог з урядом і скасувати рішення про введення спецмит.

«Ми зараз сподіваємося вийти на діалог з урядом і розв’язати все мирно і добре», - сказав О.Назаренко.

Він нагадав, що в 2009 році у зв'язку з підвищенням податкового збору автомобілісти заблокували Верховну Раду.

«Вперше в історії не тільки України, а й СНД, верховний орган скасував ухвалене ним самим рішення про підвищення податків. Я сподіваюся, що це буде другий випадок, коли це рішення буде скасовано», - сказав О.Назаренко.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більш ніж 1000 куб. см, але не більш ніж 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більш ніж 1500 куб. см, але не більш ніж 2200 куб. см.

Відповідне рішення опубліковане в газеті «Урядовий кур'єр» і набуває чинності через 30 днів з дня публікації. Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Всеукраїнська асоціація імпортерів і ділерів не виключає можливості припинити ввезення автомобілів до України, починаючи з другої половини квітня 2013 року.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів є добровільною громадською некомерційною організацією, створеною в 1999 році для координації зусиль, спрямованих на захист законних прав і фінансово-економічних інтересів підприємців - операторів автомобільного ринку України, розвитку і регулювання автомобільного ринку України.

Метою діяльності асоціації є координація і об'єднання зусиль учасників для захисту економічних, виробничо-технічних і соціальних інтересів, організація автомобільного ринку в Україні на цивілізованих засадах добросовісної конкуренції та взаємодії на основі загальної зацікавленості.

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