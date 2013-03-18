Частка спаму в поштовому трафіку зросла до 71%

Спамери знову пішли у наступ після тривалого затишшя, що спостерігалося протягом останніх місяців, і в лютому частка поштового сміття збільшилася на 12,8% п.п. і досягла 71,1%. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Лабораторія Касперського» (Росія).

У лютому було зафіксовано зростання кількості спамерських листів, які експлуатують тему свят. Спамери активно розсилали пропозиції до Дня святого Валентина (14 лютого) і Дня захисника Вітчизни (23 лютого), не забули і про 8 Березня і Масницю, яка цього року припала на середину березня. Не залишилося без уваги спамерів і падіння метеорита у Челябінську.

Рекламні пропозиції не відрізнялися новизною, і в листах традиційно пропонувалися послуги з доставки квітів, репліки елітних товарів, а також романтичні поїздки і тематичні екскурсії. Всупереч очікуванням, цього року не було зареєстровано масових розсилок "валентинок" зі шкідливими вкладеннями.

Одним з найбільш популярних інструментів зловмисників, які розповсюджують шкідливі програми у пошті, як і раніше є листи-підробки під офіційні повідомлення від різних фінансових інституцій. Наприклад, зловмисники вдаються до добре відомої легенди про нібито злам банківського рахунку користувача, що стався, через що всі гроші були заморожені, а рахунок заблоковано. Для отримання інформації про подію користувачеві пропонують відкрити прикріплений до листа шкідливий файл.

Серед компаній, імена яких використовують зловмисники, однією з найбільш популярних є пошукова система Google. У лютому була зафіксована розсилка шкідливих листів від імені Google, в яких повідомлялося, що компанія розглядає надіслане користувачем резюме і порівнює його зі списком відкритих вакансій. Щоб уникнути можливих непорозумінь користувачеві рекомендувалося відкрити доданий до листа файл і перевірити резюме. Проте замість нього у вкладенні містився троянець для крадіжки паролів й інших конфіденційних даних.

Серйозні зміни відбулися у географічному розподілі спам-потоків. У глобальному масштабі на перше місце за кількістю поштового сміття, що розсилається зі своєї території, вийшли США (16,9% усього спаму, що розсилається). Частка спаму, що розсилається з Китаю, знизилася удвічі, до 14,4%, і тепер країна посідає друге місце у загальному заліку. У цілому з цих двох країн у лютому було розіслано близько 31,3% світового спаму. Третє місце, як і у січні, посідає Південна Корея (13,7%), частка якої у лютому збільшилася на 6,9 п.п. Росія (3,3%) опустилася в рейтингу з 4-го на 7-е місце. Україна опинилася на 17-м місці з часткою спаму, що розсилався, 1,2%.

У російськомовному Інтернеті головним спамером лютого була Індія (18%), яка відтіснила з цього місця Росію (6-е місце). На другій позиції розмістилася Італія (13%), чий показник за місяць зріс більш як у 5 разів. Також до трійки лідерів увійшов і Тайвань (9,1%), що піднявся з 11-ї позиції. Україна посіла 12-е місце з часткою спаму, що розсилався, 1,9%.

Як відзначила керівник відділу контентних аналітиків "Лабораторії Касперського" Дар’я Гудкова, різке збільшення частки спаму у лютому навряд чи є початком нової тенденції. Вона вважає, що скоріше можна говорити про наслідки січневого зниження поштового сміття в результаті новорічних канікул, коли багато комп'ютерів, які входять в ботнети і використовуються для спам-розсилок, було відключено. Більше того, порівняно з середнім показником за минулий рік, частка небажаних листів у минулому місяці була навіть ненабагато нижчою.

«Проте надалі ми не чекаємо різких змін», - сказала Д.Гудкова.

На її думку, наразі тривогу викликає той факт, що серед шкідливих вкладень у спамі все більше стає програм, націлених на крадіжку паролів від онлайн-банкінгу, і користувачам слід бути особливо пильними з листами, схожими на повідомлення від банків, не відкривати вкладення і входити на сторінку онлайн-банкінгу лише через браузер.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший в Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн дол.