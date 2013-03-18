Кабмін створив Адміністрацію морських портів України

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про реорганізацію державних підприємств морського транспорту і утворення державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Відповідне розпорядження № 133 від 4 березня розміщено на сайті уряду.

У перелік підприємств, які будуть реорганізовані, увійшли державні морські торгові порти: Миколаївський; Іллічівський; порт "Южний"; Маріупольський; Севастопольський; Херсонський; Керченський; Феодосійський; Ялтинський; Бердянський; Білгород-Дністровський; Євпаторійський; Ізмаїльський; Ренійський; Скадовський; "Усть-Дунайськ"; спеціалізований морський порт "Октябрьск"; ДП "Дельта-Лоцман" і Державна компанія "Керченська поромна переправа".

Як повідомляв УНІАН, створення Адміністрації морських портів України передбачено законом «Про морські порти Украіни», підписаним президентом 8 червня 2012 р.

АМПУ повинна бути створена до 14 червня 2013 року. Виконувачем обов'язків начальника АМПУ може бути призначений начальник Одеського морського торгового порту (ОМТП) Юрій Васьков.

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