У Черкасах опозиція розфарбовує ями на дорогах люмінесцентною фарбою

У Черкасах активісти обласної організації «Батьківщина молода» почали сьогодні, 18 березня, розфарбовувати ями і вибоїни на дорогах люмінесцентною фарбою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Батьківщина», активісти організації «Батьківщина молода» обводили величезні вибоїни та ями на одній із центральних вулиць міста біля приміщення прокуратури міста Черкаси фарбою, щоб їх було краще видно черкаським водіям.

Молодь також написала фарбою глибину обведених ям в дорожньому покритті та залишила на асфальті кілька лозунгів на кшталт «Мере, врятуйте наші дороги!»

Крім того, молодь намалювала на асфальті лежаче тіло, яке назвали жертвою черкаського бездоріжжя.

За словами голови обласної організації «Батьківщина молода» Тетяни Артеменко, місце для акції було вибране навмисно, щоб привернути увагу прокуратури до аварійного стану доріг у місті.

Як повідомляв УНІАН, в Черкасах опозиція заявляла, що буде розфарбовувати ями на дорогах люмінесцентною фарбою щоб вони світилися вночі. Опозиціонерів, як звичайних громадян, обурює стан доріг в місті. І вони хочуть привернути увагу місцевої влади на стану доріг.