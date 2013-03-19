У західних областях продовжують розчищати дороги від снігу

У трьох західних областях України тривають роботи з розчищення доріг місцевого значення.

Як повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій, тривають роботи з розчищення доріг місцевого значення в трьох західних областях України, де немає проїзду до 18 н.п. у Львівській області та ускладнений проїзд до 108 н.п. (з них у Волинській - до 42 н.п. та в Тернопільській - до 66 н.п.).

За інформацією Державного агентства автомобільних доріг України, проїзд на автошляхах державного і регіонального значення забезпечений.

Відновлено проїзд на дорогах місцевого значення до 1225 н.п. (у Рівненській та Івано-Франківській областях - повністю).