МАУ розширила маршрутну мережу з регіонів України

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розширила маршрутну мережу рейсів, виконуваних з регіональних центрів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, зокрема МАУ відкрила продажі квитків на нові рейси в Тель-Авів, які будуть виконуватися з Одеси, Дніпропетровська, Донецька і Сімферополя.

Крім того, авіакомпанія почала продажі на рейси в Баку і Єреван, які будуть виконуватися з Одеси й Донецька.

Як повідомило УНІАН джерело на ринку, МАУ також планує почати щоденні регулярні рейси Львів-Москва.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» заснована у 1992 році. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ має 21 літак Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.