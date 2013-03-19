Азаров: Україна збудує 17 шляхопроводів для швидкісних електропоїздів

Україна в рамках модернізації залізничної колії для розвитку швидкісного залізничного руху збудує 17 шляхопроводів на шляху проходження швидкісних електропоїздів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ.

«Передбачається програма модернізації залізничного полотна. Як ви розумієте, недостатньо мати локомотив і вагонне господарство, що дозволяє рухатися зі швидкостями 160 кілометрів або більше, потрібно, щоб залізничне полотно витримувало ці швидкості, щоб не було перетинів, щоб це полотно було захищене з усіх боків», - сказав він.

«Великі роботи належить виконати на шляху проходження швидкісних поїздів. Планується будівництво 17 шляхопроводів на місцях, де висока інтенсивність руху автотранспорту», - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2013 році планують модернізувати і провести капітальний ремонт залізничних колій на напрямках з Харкова, Дніпропетровська і Донецька до Сімферополя для розвитку швидкісного руху в графіку на 2013-2014 роки.

Придніпровська залізниця планує в літньому розкладі 2013 року запустити до Сімферополя швидкісні двоповерхові електропоїзди категорії «Інтерсіті+» виробництва Skoda з Дніпропетровська, Харкова і Донецька.

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