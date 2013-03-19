Функція "Громадський транспорт" на картах Google стала доступна в 15 містах України

З 19 березня функція “Громадський транспорт” на картах Google стала доступна в 15 найбільших містах України. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії Google.

Тепер інформація про маршрути громадського транспорту доступна для таких міст: Київ і передмістя, а також Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Севастополь, Харків, Черкаси і Чернігів.

За допомогою функції “Громадський транспорт” у картах Google користувачі можуть отримати покрокові маршрути проїзду на громадському транспорті; знайти зупинки транспорту в своєму районі, прокласти маршрут. Крім просто прокладання маршруту, можна отримати інформацію про час у дорозі, що дозволяє вибрати оптимальний маршрут проїзду містом.

Дані про громадський транспорт у 14 містах України надано партнером Google в Україні компанією Easy Way, для Львова - Львівською міськрадою і громадським об'єднанням “Самопоміч”.

Інформація про маршрути доступна на всіх браузерах, включаючи мобільні, а також на Картах Google для Android і iOS.

Google постійно розширює і вдосконалює функціонал карт. Так, минулого року в Україні були запущені такі сервіси, як «навігація», «перегляд вулиць» і «картограф».

Компанія Google запустила функцію “Громадський транспорт” як експеримент у 2005 році, а в жовтні 2007 року функція стала частиною карт Google. На сьогодні в картах Google представлено розклади руху транспорту в 500 найбільших містах світу, вказано більше мільйона зупинок

Довідка УНІАН. Заснована в 1998 р. компанія Google є однією з лідируючих веб-корпорацій у світі, зокрема власником найвідомішого однойменного пошукача. Штаб-квартира корпорації Google розташована в Кремнієвій долині в США, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі та Азії. Дохід Google у 2012 році становив 50,17 млрд дол., чистий прибуток – 10,74 млрд дол.

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