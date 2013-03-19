«МТС Україна» минулого року збільшила чистий прибуток на 72%

Один з найбільших вітчизняних мобільних операторів компанія «МТС Україна» в 2012 році збільшила чистий прибуток на 72,3% - до 1,98 млрд грн з 1,2 млрд грн у 2011 році.

Про це сказано на офіційному сайті материнської компанії оператора.

Згідно з повідомленням, у 2012 році виручка компанії зросла на 6,3% - до 9,7 млрд грн.

Показник OIBDA (операційний прибуток до вирахування зносу основних засобів і амортизації нематеріальних активів) у 2012 році збільшився на 12,6% - до 4,9 млрд грн. До того ж маржа OIBDA за вказаний період збільшилася до 50,8% з 48% у 2011 році.

Як відзначає компанія, у 2012 році витрати на одного абонента зросли до 39,2 грн з 38,8 грн у 2011 році.

Довідка УНІАН. Мережа мобільного зв'язку «МТС Україна» охоплює понад 98% території України, компанія обслуговує 19,8 млн абонентів.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).