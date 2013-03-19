20 березня в Україні знову йтиме мокрий сніг, у південних областях - дощ

20 березня на півдні України очікується вночі помірний, вдень невеликий дощ, температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На решті території вночі та вранці йтиме мокрий сніг та дощ (у північних та центральних областях місцями сильний), подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; вдень невеликі опади; на дорогах західних та північних областей ожеледиця; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та в центральних областях місцями 10-12°.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці на півдні та сході окремі пориви 15-20 м/с.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг, місцями сильний, налипання мокрого снігу, ожеледь; вдень місцями невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Температура на Київщині вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.