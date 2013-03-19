У Святошинському районі столиці впровадять автобусний маршрут №90-к
14:30, 19 березня 2013Транспорт/Звя'зок
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Комунальне підприємство «Київпастранс» планує впровадити у Святошинському районі столиці замість маршрутного таксі №203 автобусний маршрут №90-к.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Також зазначається, що п’ять автобусів №90-к курсуватимуть від станції метро «Святошин» до проспекту Леся Курбаса з інтервалом руху 4-6 хвилин.
Також протягом п’яти місяців буде додатково виділено 5 тролейбусів на маршрут № 41. Наразі на цьому маршруті курсує всього 9 тролейбусів.
У планах «Київпастрансу» - збільшення кількості транспорту звичайного режиму руху на житлових масивах Виноградар та Оболонь.
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