УЗШК відкрила продаж квитків на Інтерсіті+ та Інтерсіті на травневі свята

Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) відкрила попередній продаж у всіх залізничних касах і на сайті http://booking.uz.gov.ua/ квитків на електропотяги категорії Інтерсіті+ та Інтерсіті на травневі свята - 1 і 2 травня і в передсвяткові дати.

Надалі кожного наступного дня відкриється наступна дата продажу з максимальною сумою знижки - за 45 діб до дати поїздки, повідомили УНІАН в УЗШК.

Як повідомляв УНІАН, із 1 березня 2013 р. УЗШК ввела гнучку систему регулювання тарифів на квитки першого класу потягів Інтерсіті+, завдяки якій квитки в перший клас на Інтерсіті+ з максимальною знижкою в 15% можна придбати за 45 днів до відправлення, за 2-1 доби до відправлення потяга вартість квитка підвищується на 15%.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) було створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропотягами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними потягами подвійного струму Skoda.