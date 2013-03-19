Арбузов не сумнівається у висновку Рахункової палати про розтрату коштів в «Борисполі»

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов не бачить підстав сумніватися у висновках Рахункової палати про нецільове використання 4 млрд грн бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт і реконструкції міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Уряд зробив висновки за результатами аудиту Рахункової палати. Це питання зараз обговорюється», - сказав С.Арбузов.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можна сумніватися в професіоналізмі аудиторів Рахункової палати, які здійснювали перевірку, С.Арбузов відповів: «Я не можу говорити про непрофесіоналізм Рахункової палати, там працює мій колега, колишній банкір. Я не можу сказати, що він непрофесіонал».

Як раніше повідомляв УНІАН, Рахункова палата України під час аудиту встановила, що 3,693 млрд грн бюджетних асигнувань, виділених на будівництво і реконструкцію терміналів міжнародного аеропорту «Бориспіль», було використано неефективно і з порушенням законодавства внаслідок недостатнього контролю з боку Міністерства інфраструктури та організації «Укрєвроінфрапроект».

Зокрема, Рахункова палата зазначала, що необгрунтоване корегування проекту будівництва терміналу D за допомогою збільшення пропускної спроможності й будівництва ВІП-зони призвело до збільшення боргових кредитних зобов'язань МА «Бориспіль» на 2648,4 млн грн, тоді як для обслуговування делегацій і ВІП-персон вистачило б можливостей терміналу С.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.