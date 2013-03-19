Казахстанська «Ейр Астана» почне виконувати авіарейси з Києва до Алмати і Астани

Казахстанська авіакомпанія «Ейр Астана» з кінця березня - початку квітня почне виконувати регулярні рейси з Києва (міжнародний аеропорт «Бориспіль») до Алмати й Астани.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, зокрема, з 31 березня 2013 року «Ейр Астана» тричі на тиждень виконуватиме рейси Алмати-Київ-Алмати.

Рейси виконуватимуться на літаках Airbus 320.

Із 1 квітня 2013 року авіакомпанія тричі на тиждень виконуватиме рейси Астана-Київ-Астана.

Рейси виконуватимуться на літаках Embraer 190.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Ейр Астана» була зареєстрована в 2001 році, а 15 травня 2002 року виконала свій перший рейс Алмати – Астана. Акціонери компанії - уряд Республіки Казахстан (51%) і британська компанія BAE Systems PLC (49%).

«Ейр Астана» оперує парком із 26 літаків із середнім експлуатаційним віком 11 років. Маршрутна мережа включає понад 50 внутрішніх і міжнародних рейсів.

«Ейр Астана» помістила замовлення на придбання у власність компанії літаків сімейства Boeing 787, Boeing 767, Airbus A320 і Embraer 190. Це придбання дозволить у перспективі збільшити кількість повітряних суден до 34 одиниць до 2016 року й до 43 одиниць до 2020 року.