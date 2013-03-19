Розпочалася реорганізація держпідприємств морського транспорту

Міністерство інфраструктури України почало процедуру реорганізації державних підприємств морського транспорту й утворення Адміністрації морських портів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, реорганізація торкнеться 20 підприємств морського транспорту України - 18 морських портів, ДП «Дельта-лоцман» і Керченської поромної переправи.

Нагадаємо, розпорядженням Кабінету Міністрів №133 від 4 березня 2013 року уряд узгодив пропозиції Мінінфраструктури з реорганізації державних підприємств морського транспорту шляхом виділу стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов'язків стосовно них відповідно до розподільних балансів й утворення державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Міністерство інфраструктури 19 березня видало наказ №163 «Про заходи після реорганізації державних підприємств морського транспорту та створення державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Документом встановлено, що Адміністрація морських портів України є правонаступником державних підприємств, які реорганізуються, в частині майна, прав та обов'язків відповідно до розподільних балансів.

Виконувачем обов'язків голови Адміністрації на період до ухвалення відповідного рішення уповноваженим органом управління призначено Юрія Васькова, який раніше обіймав посаду начальника Одеського морського торгового порту (ОМТП).

Також наказом створено комісію з реорганізації державних підприємств морського транспорту, до складу якої ввійшли керівники і фахівці реорганізовуваних підприємств, а також лідери їх профспілкових організацій. Затверджено низку заходів із забезпечення реорганізації державних підприємств шляхом виділу стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов'язків відповідно до розподільних балансів.

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