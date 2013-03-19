Залізниці за 2 місяці скоротили збитки від перевезення пасажирів майже на 5%

Залізниці України за 2 місяці 2013 року скоротили збитки від перевезення пасажирів у далекому та приміському сполученні на 4,7% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 1,24 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, в січні-лютому 2013 року збитки від перевезення пасажирів у далекому сполученні становили 719,3 млн грн, у приміському сполученні - 519 млн грн.

На організацію пасажирських перевезень за 2 місяці 2013 року залізниці України витратили 1,9 млрд грн, при тому, що доходи від цих перевезень становили 677, 5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-лютому перевезли 69,79 млн пасажирів - на 0,9% менше, ніж у січні-лютому 2013 року, і 64,9 млн тонн вантажів - на 1,2% менше, ніж у січні -лютому 2012 року.

Збитки залізниць України від пасажирських перевезень за останні 5 років становили близько 30 млрд грн.