Під час реорганізації портів не буде скорочення працівників - Мінінфраструктури

Реорганізація державних морських портів не є інструментом скорочення працівників, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури з посиланням на заступника міністра Дмитра Демидовича.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, за його словами, «міністр інфраструктури Володимир Козак поставив завдання відпрацювати механізм і процедуру інформування людей у рамках реорганізації й переведення працівників у новостворені структурні підрозділи держпідприємства «Адміністрація морських портів України», його філіалів або продовження роботи в новій структурі реорганізовуваних державних підприємств. Тобто необхідно знайти таке рішення, яке, з одного боку, дало б упевненість трудовому колективу в тому, що реорганізація не є інструментом для скорочення. З іншого боку, ми повинні юридично грамотно прописати процедуру так, щоб кожна людина, яка працює в державному морському порту, чітко представляла своє майбутнє після проведення реорганізації», - цитує прес-служба заступника міністра.

За словами Д.Демидовича, після створення Адміністрації морських портів України та реєстрації її як юридичної особи, його керівник затвердить відповідну організаційну структуру й штатний розклад як найновішого держпідприємства, так і його філіалів на місцях. Після цього у керівників реорганізовуваних підприємств з'являється правова підстава для того, щоб повідомити людей і запропонувати їм згідно з нормами трудового законодавства посади в новій структурі.

«Ті працівники, які з якихось причин відмовляться від переведення на запропоновані посади, матимуть не менше двох місяців із моменту повідомлення про зміни в організації праці для того, щоб допрацювати на підприємстві й ухвалити рішення про свою подальшу діяльність», - сказав Д.Демидович.

«Ми вирішили, що необхідно інформувати людей після того, як буде зареєстрована Адміністрація морських портів України й затверджено штатний розклад, тоді люди чітко бачитимуть і розумітимуть, куди вони переміщатимуться в процесі реорганізації», - зазначив він.

За словами заступника міністра, нові колективні договори після реорганізації державних морських торгових портів «міститимуть статті не гірші, ніж діючі на сьогодні в портах», зокрема положення про вислугу років, тринадцяту зарплату, збереження відпускних і матеріальної допомоги на оздоровлення.

Д.Демидович також зазначив, що заробітна плата в Адміністрації морських портів «має бути не нижчою існуючої зараз у морській галузі».

«Це питання необхідно в робочому порядку пропрацювати разом із організаційною структурою і штатним розкладом новостворюваного підприємства», - сказав він.

Нагадаємо, 5 березня 2013 року міністр інфраструктури В.Козак під час засідання колегії відомства доручив створити робочу групу за участю представників Мініфраструктури і профспілок, яка повинна розробити форми штатних повідомлень і чітких роз'яснень щодо переходу всіх працівників підприємств на відповідні посади в структурні підрозділи створюваного держпідприємства «Адміністрація морських портів», її філіалів і державних підприємств, які реорганізуються.

До складу робочої групи ввійшли як фахівці відомства і підприємств галузі, так і представники профспілок.

Основне завдання робочої групи - до 15 травня цього року здійснити заходи з розробки проектів документів, пов'язаних зі змінами в організації виробництва та праці робітників державних підприємств морського транспорту, які реорганізуються.