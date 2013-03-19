У Польщі підтвердили перемогу "Богдан Моторс" у тендері на поставку тролейбусів Любліну

Варшава. Польська апеляційна рада (Krajowa Izba Odwolawcza, КІО) підтвердила правильність вибору переможцем тендеру на поставку тролейбусів за 21 млн дол. (з ПДВ) місту Люблін українсько-польського консорціуму "Богдан-Моторс" та Ursus.

Про це кореспондентові УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар КІО Малгожата Стренчівілк у вівторок, 19 березня.

Вона зазначила, що КІО визнав безпідставними звинувачення, висунуті компанією Solaris, яка програла в цьому тендері і 2 березня оскаржила його результати.

"Обвинувачення не підтвердилися. Апеляція відхилена", - сказала співрозмовник агентства.

Прес-секретар комунальної компанії ZTM Lublin, що проводила цей тендер, Юстина Гуждь повідомила УНІАН, що компанія планує підписати тендер з переможцем у другій половині квітня.

Вона повідомила, що цей тендер має ще перевірити Адміністрація держзакупівель, оскільки вартість замовлення перевищує певний рівень і закупівля буде фінансуватися із залученням коштів Євросоюзу.

Співрозмовник агентства назвала це стандартною процедурою.

Прес-секретар Solaris Матеуш Фігашевський сказав УНІАН, що компанія приймає рішення KIO і очікує його повну письмову аргументацію.

Він не уточнив, чи має намір компанія оскаржувати його результати у вищих інстанціях.

Раніше представники Solaris, які брали участь у засіданні KIO у цій справі минулого тижня, називали малоправдоподним оскарження рішення KIO в суді через діюче у Польщі законодавство, що зобов'язує позивача заплатити 5% вартості тендеру, які він може втратити в разі програшу.

Як повідомляв УНІАН, Solaris оскаржила оголошену в лютому перемогу польсько-українського консорціуму, заявивши, що пропозиція конкурента не відповідає "технічним умовам" тендеру.

Раніше компанія ZTM Lublin називала серед причин, з яких вона вибрала пропозицію консорціуму на поставку 38 тролейбусів, не тільки меншу ціну, але також їх кращі технічні характеристики.

Серед них, зокрема, можливість їзди тролейбуса на акумуляторах (без електромережі) 5 км замість запропонованих Solaris 2,5 км і більшу кількість зручніших місць для пасажирів.

Польсько-український консорціум запропонував поставити Любліну тролейбуси за ціною близько 550 тис. дол. кожен (з ПДВ), що приблизно на 0,5% дешевше, ніж Solaris.

Довідка УНІАН. Створена в 1996 році компанія Solaris з 2002 року є найбільшим постачальником муніципального транспорту в Польщі, продажі якої, з урахуванням закордонних ринків, в минулому році перевищили 1000 штук.

"Богдан Моторс" входить до створеної в 2005 році корпорації "Богдан", яка є одним з найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні. Потужності підприємств, що входять до його складу, дозволяють щорічно виробляти до 8 тис. автобусів і тролейбусів.