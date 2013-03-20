«Телесистеми України» у 2012 році збільшили збиток у 2,7 раза

Телекомунікаційна компанія «Телесистеми України» у 2012 році збільшила чистий збиток до 179,2 млн грн з 66,1 млн грн у 2011 році.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У 2012 році вартість активів підприємства скоротилася на 12% - до 1,4 млрд грн.

Згідно з повідомленням, дебіторська заборгованість компанії в 2012 році зменшилася до 162,4 млн грн з 198,4 млн грн у 2011 році.

Поточні зобов'язання підприємства за підсумками 2012 року скоротилися на 7% - до 71,7 млн грн. Водночас довгострокові зобов'язання залишилися на рівні попереднього року - 8,6 млн грн.

Довідка УНІАН. «Телесистеми України» - національний провайдер телекомунікаційних послуг і швидкісного мобільного Інтернету. Компанія надає послуги під ТМ PEOPLEnet.