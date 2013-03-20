Компанія "Бруклін-Київ" візьме участь у концесійному конкурсі Одеського порту

Стивідорна компанія «Бруклін-Київ (Одеса)» має намір взяти участь у концесійному конкурсі Одеського морського торгового порту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Києві 20 березня під час круглого столу "Стратегія морських портів України: точки зростання галузі" повідомив генеральний директор компанії «Бруклін-Київ» Юрій Губанков.

«Ми візьмемо участь у тендері на концесію і повністю підтримуємо цю форму, вона зрозуміла і для банків, і для всіх інших структур. Це проекти, які дадуть нам змогу збільшити вантажооборот на нашому комплексі», - сказав він.

Ю.Губанков також повідомив, що «через 6-7 місяців у нас збільшиться вантажооборот на 1,502 млн тонн, ще через рік ми збільшимо цей оборот ще на 800 тис. тонн».

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Одеський морський торговий порт і стивідорна компанія «Бруклін-Київ» почали будівництво зернового елеватора вартістю 125 млн доларів у районі Андросовського молу на території Одеського порту. «Бруклін-Київ» інвестує в проект 85 млн доларів, Одеський порт — 40 млн доларів.

Потужність терміналу становитиме 4 млн тонн зерна на рік. Проект буде реалізовано на умовах паритетної фінансової участі.

Згідно з проектом, порт збудує причал завдовжки 254 м і завглибшки 12,5 м, який зможе приймати судна дедвейтом до 60 тонн.

Новий термінал на Андросовському молу стане четвертим за рахунком зерновим перевантажувальним комплексом Одеського порту.

Довідка УНІАН. Стивідорна компанія «Бруклін-Київ» оперує причалами Хлібної гавані Одеського морського торгового порту з вересня 1994 року. Компанія спеціалізується на перевалці зернових навалом, металопродукції, рудних вантажів.

Одеський морський торговий порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу, що склалися історично. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дадуть змогу обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.