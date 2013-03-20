Fly Dubai розширить маршрутну мережу в Україні

Авіакомпанія Fly Dubai (ОАЕ) з вересня 2013 року розширить маршрутну мережу в Україні до п'яти міст і почне виконувати регулярні рейси з Дубаї до Одеси і Дніпропетровська.

Як повідомляє прес-служба авіакомпанії, з 15 вересня 2013 року авіакомпанія почне виконувати польоти з Дубая до Одеси. Рейси в напрямку Дубаї - Дніпропетровськ почнуть виконуватися з 18 вересня.

Крім того, з 15 вересня 2013 року Fly Dubai збільшить частоту рейсів Дубаї - Київ до двох рейсів на день.

З початку 2013 року компанія Fly Dubai оголосила про виконання рейсів за п'ятьма новими напрямками на додаток до шести, що заявлені сьогодні. Таким чином, зростаюча маршрутна мережа Fly Dubai на сьогодні охоплює понад 60 напрямків на території країн Близького Сходу, Африки, півострова Індостан, Азії, СНД, а також Центральної та Східної Європи.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Fly Dubai в зимовому розкладі 2013-2014 рр. планує збільшити частоту польотів в українські міста Донецьк, Харків і Київ.

З відкриттям нових напрямків маршрутна мережа Fly Dubai налічуватиме 18 міст СНД.

Із загального пасажиропотоку на маршрутах з Києва, Харкова та Донецька 19% пасажирів Fly Dubai летять до Коломбо з однією пересадкою в Дубаї.

Довідка УНІАН. Fly Dubai - бюджетна авіакомпанія з Об'єднаних Арабських Еміратів, що базується в Міжнародному аеропорту Дубаї і належить уряду Дубаї. Почала працювати в 2009 році. Флот авіакомпанії нараховує 28 нових літаків.