Придніпровська залізниця за січень-лютий збільшила приміські перевезення пільговиків на 20%

Придніпровська залізниця (ПЗ) за 2 місяці 2013 року збільшила перевезення пільговиків у приміському сполученні на 19,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року - до 880,4 тис. пасажирів.

Як повідомляє ПЗ, за січень-лютий 2013 року залізниця отримала 3,871 млн грн компенсації за перевезення пільговиків, зокрема в лютому - 3,762 млн грн, що становить 49,9% від фактичної вартості перевезень пільговиків у приміському сполученні.

Як повідомляв УНІАН, ПЗ у січні 2013 року в приміському сполученні перевезла 421,6 тис. пасажирів пільгової категорії та отримала компенсацію за перевезення пільговиків з місцевих бюджетів 108,2 тис. грн компенсації, що становить 2,9% від суми фактичних нарахувань - 3,739 млн грн.

Довідка УНІАН. Понад 70% усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні становлять пільгові категорії громадян. На залізницях України у повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право згідно з чинним законодавством.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.