На Київському залізничному вузлі відпрацюють механізми ефективності приміських перевезень

Механізми забезпечення доступних, якісних і безпечних залізничних перевезень пасажирів у приміському сполученні будуть відпрацьовані на Київському залізничному вузлі.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), завдання зі створення ефективного та дієвого механізму забезпечення доступних і якісних і безпечних перевезень пасажирів у приміському сегменті - пріоритет, виконання якого закріплено Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Водночас, за словами координатора реформи транспортної галузі координаційного центру з упровадження економічних реформ при президенті України Олександра Кави, реалізація такої моделі можлива лише за умови підвищення рівня відповідальності місцевої влади та її активної участі в процесі замовлення приміських перевезень.

Крім цього, не менш важливим є питання спільних інвестицій в оновлення парку приміських електро- та дизель-поїздів і відшкодування в повному обсязі компенсацій за пільгові перевезення та різниці між економічно обгрунтованим тарифом і фактично встановленими соціальними тарифами на перевезення пасажирів у приміському сегменті.

До того ж експерт відзначає, що приміський сегмент з року в рік втрачає платоспроможного пасажира саме через хронічну недокомпенсацію і систематичну відсутність коштів на оновлення приміського парку.

Завдання найближчих років - повернути платоспроможного пасажира до приміського сегменту, запропонувавши йому комфортні потяги, зручний розклад і безпеку і швидкість подорожі.

На виконання Національного плану дій на 2012 рік був розроблений бізнес-план створення першої приміської залізничної компанії, яка повинна запрацювати на напрямку Київ - Ірпінь - Тетерів ПЗЗ.

«За умови ефективного співробітництва між Київміськадміністрацією, облдержадміністрацією та «Укрзалізницею», ця компанія зможе запропонувати громадянам принципово новий рівень послуг у приміському сполученні, який за якістю, швидкостю і пунктуальністю не буде поступатися приміським сполученням у державах ЄС», - зазначив О.Кава. Він також наголосив, що «при застосуванні нової моделі приміського сполучення жителі міст - супутників столиці Ірпені і Бучі отримають можливість у години- «пік» користуватися сучасними електропоїздами, які їздитимуть у найбільш затребуваний час зі зручним інтервалом у напрямку Києва».

Надалі передбачено розробку та прийняття нормативно-правового акта про порядок формування та фінансування соціального (державного) замовлення на залізничні пасажирські перевезення і вказаний термін виконання в тримісячний термін після прийняття нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт».

До того ж місцева влада має визначитися з логістикою і пасажиропотоком в регіональному повідомленні, щоб не дублювати одні й ті ж маршрути різними видами транспорту.

«Київ і Київська область - кращі полігони для відпрацювання моделі, враховуючи пасажиропотік у столицю і найбільшу заборгованість, яку має Київ і столичний регіон перед залізничниками», - зазначив О.Кава.

Як повідомляв УНІАН, за 2 місяці 2013 року Київська міська державна адміністрації перерахувала ПЗЗ тільки 19,2% компенсації за перевезення у приміському сполученні пасажирів пільгової категорії. Київська область отримала послуг від ПЗЗ послуги з перевезення пільгових категорій населення на 3,144 млн грн, а відшкодувала залізниці 34,4%.