Потужності державних морпортів України зношені на 80%

Загальний знос потужностей всіх 18 державних портів України на цей момент становить 80%, про це повідомив під час круглого столу з питань реформування портів в.о. голови адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Васьков.

«Навіть якщо ми сьогодні перетворимо цей знос у 10%, інвестувавши кошти в ремонт і модернізацію основних фондів, то вони все одно не будуть відповідати тим вимогам ринку, які нам виставляють клієнти», - сказав Ю.Васьков, уточнивши, що в принципі більшість об'єктів інфраструктури не відповідають навіть у відремонтованому вигляді вимогам ринку.

Виконуючий обов'язки глави АМПУ наголосив на тому, що для модернізації портів України потрібно понад 25 млрд грн.

«За фактом, потреба в інвестиціях наших 18 портів в рази перевищує плани, які ми бачимо, виходячи з програм розвитку, тому і той фокус, який ми бачимо в подальшому функціонуванні галузі, нарешті правильний - це фокус на інвестора», - уточнив Ю.Васьков.

За його словами, ухвалений минулого року закон про морські порти України і зміна системи управління галуззю та портами дозволили створити умови для інвестування.

Згідно з цим законом, в Україні була створена Адміністрація морських портів з метою утримання і забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй в господарське відання, зокрема модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території та акваторії морського порту, та інших цілей.

За словами в.о. глави АМПУ, однією з основних функцій адміністрації є забезпечення рівного доступу до стратегічних об'єктів портової інфраструктури.

«Адміністрація морських портів має бути якимось гарантом того, що всі суб'єкти, що працюють на території морського порту, забезпечені рівними умовами та мають рівний доступ до тих об'єктів, які є стратегічними і об'єктами загального користування», - уточнив Ю.Васьков.

Як повідомляв УНІАН, Закон про морські порти набув чинності 27 червня 2012 року.

Ст. 25 Закону визначено особливості приватизації об'єктів портової інфраструктури. Відповідно до положень цієї статті, об'єктами приватизації є єдині майнові комплекси державних підприємств та акції публічних акціонерних товариств, акції, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств. Цією статтею передбачено, що єдині майнові комплекси державних підприємств та 100% акцій статутного капіталу публічних акціонерних товариств підлягають продажу на конкурентних засадах. Відповідно до цієї статті, умови конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства можуть передбачати оренду причалів строком до 49 років, земельних ділянок строком до 49 років, на яких розташовані причали, і єдиних майнових комплексів.