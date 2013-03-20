«Повітряний експрес» може бути проданий європейському операторові

Залізниця до міжнародного аеропорту "Бориспіль", будівництво якої можливе в рамках реалізації національного проекту «Повітряний експрес», може бути передана в концесію або продана європейському операторові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в Національному інституті стратегічних досліджень заявив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів.

«Ми запросили компанію PriceWaterhouseCoopers як модератора і модернізатора проекту (будівництва дороги - УНІАН), вже підписали з нею контракт з тим, щоб за підсумками роботи генерального підрядника, коли проект буде реалізований і залізниця побудована, передати його (проект - УНІАН) у концесійне управління, бажано європейській структурі, - сказав В.Каськів. – Наше завдання – передати цей проект як мінімум у концесійне управління, як максимум - у приватну власність європейському операторові. Ми вже маємо зацікавлені в цьому листи».

Він зазначив, що аудиторську компанію PriceWaterhouseCoopers було запрошено для того, щоб вже на нинішньому етапі супроводжувати проект. «Ми запросили компанію PriceWaterhouseCoopers, щоб вже на цьому етапі супроводжувати проект, щоб потім здійснити конкурс з передачі проекту в концесію або в приватну власність», - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня 2010 р. у Китаї у присутності глав держав України і КНР було підписано угоду, за якою китайська сторона повинна була побудувати залізничну трасу аероекспреса завдовжки 30 км.

18 квітня 2011 р. у Пекіні (Китай) було підписано угоду між Експортно-імпортним банком Китаю і українською стороною з будівництва швидкісної залізничної вітки між Києвом і міжнародним аеропортом «Бориспіль» («Повітряний експрес») і спорудження об'єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд дол.

5 квітня 2012 року було зареєстровано державне підприємство «Дирекція з будівництва і управління національним проектом «Повітряний експрес» та іншими інфраструктурними об'єктами Київського регіону».

Кредит під будівництво надавали китайські банки на 15 років з канікулами терміном у три роки і ставкою кредитування Libor + 3,5%.

У листопаді 2012 року В.Каськів заявив, що реалізація проекту «Повітряний експрес» гальмується через невідповідність технічного контракту, наданого китайською стороною, комерційному.