Комісія з розслідування причин катастрофи Ан-24 у Донецьку відзвітує за два тижні

Державна комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-24 в аеропорту Донецька 13 лютого за два тижні представить результати своєї роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, який очолює цю комісію.

"Ще 2 тижні", - сказав О.Вілкул, відповідаючи на питання, коли будуть представлені результати розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2013 року в аеропорту «Донецьк» при здійсненні посадки пасажирський літак Ан-24 вийшов за межі злітно-посадкової смуги, перекинувся і розламався навпіл.

На борту літака перебувало 52 людини, зокрема 8 членів екіпажа. У результаті катастрофи загинули 5 осіб.

За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька розпочато кримінальне провадження.