Місцева влада збільшила компенсацію за приміське перевезення пільговиків до 48%

Місцева влада за останні 2 роки збільшила рівень компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні з 30% до 47,9%.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), за 2 місяці 2013 року залізниці в приміському сполученні перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 42,8 млн грн, а компенсацію одержали у розмірі 20,5 млн грн, або 47,9% від необхідної суми.

При цьому деякі області заплатили наперед, зокрема Кіровоградська - 105,2%, Чернівецька - 114,3%, Херсонська - 98,3% і Миколаївська - 90,8%.

Водночас найбільша заборгованість з компенсації відзначається в Києві, Київській області, Харкові і Харківській області.

Зокрема найбільше (7,932 млн грн) за результатами 2 місяців 2013 року недоотримала Південно-західна залізниця (ПЗЗ), яка перевезла пільговиків на суму 10,952 млн грн (компенсовано тільки 27,6%).

Це пояснюється заборгованістю Київської міської і обласної державних адміністрацій. Зокрема КМДА повинна відшкодувати ПЗЗ 3,467 млн грн, а перерахувала 19,2% від потрібної суми, Київська область одержала послуг з перевезення пільгових категорій населення на 3,144 млн грн, а відшкодувала залізниці 34,4%.

У Харкові і Харківській області залізничники одержали послуг з перевезення пільговиків на 5,752 млн грн, а відшкодували Південній залізниці (ПЗ) 2,651 млн грн, або 46,1%.

Львівська залізниця (ЛЗ) перевезла пасажирів пільгових категорій на 9,828 млн грн і одержала 52,1% компенсації, Придніпровська залізниця (ПдЗ) одержала 49,9%, Донецька (ДЗ) — 52,2%, Одеська залізниця (ОЗ) - 73,4%.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України за 2 місяці 2013 року одержали збиток від перевезення пасажирів у далекому і приміському сполученні 1,24 млрд грн.

Збиток у січні-лютому 2013 року від пасажирських перевезень у приміському сполученні становив 519 млн грн.

Зношеність приміських електропоїздів на залізницях України становить 80,3%, і дизель-поїздів — 93,1%.

Довідка УНІАН. На залізницях України в повному об'ємі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% всіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом ухвалено рішення про запровадження пільг.